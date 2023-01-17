Шмачилина Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмачилина Аграфена

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Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Шмачилин Андрей

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шмачилин Тимофей

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шмачилин Федот

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шмачилин Семен

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Шмачилин Иван

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шмачилин Василий

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1834
Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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