Шмачилина Аграфена
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Шмачилин Андрей
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шмачилин Тимофей
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шмачилин Федот
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шмачилин Семен
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шмачилин Иван
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шмачилин Василий
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Смерть
После 1834