Климова (Луговская) Анисия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Луговской Марк Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно