Климова (Луговская) Анисия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Луговская) Анисия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Луговской Марк Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно