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Афонин Константин Александрович
Афонин Константин Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.2009
Пол
Мужской
Отец
Афонин Александр Иванович
1984 г.р.
Мать
Афонина (Ермолаева) Светлана Николаевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2009
Отец:
Афонин Александр Иванович
Мать:
Афонина Светлана Николаевна
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