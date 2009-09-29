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Афонин Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2009

Отец: Афонин Александр Иванович

Мать: Афонина Светлана Николаевна