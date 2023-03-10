Матрена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ульяна Никандровна

Отец ребёнка: Никандр

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Никандров

Отец ребёнка: Никандр

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Никандровна

Отец ребёнка: Никандр

Рождение ребёнка
1850

Сын: Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афимья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никандр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Федоров

Смерть
Неизвестно
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