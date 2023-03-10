Матрена Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ульяна Никандровна
Отец ребёнка: Никандр
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Никандров
Отец ребёнка: Никандр
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Никандровна
Отец ребёнка: Никандр
Рождение ребёнка
1850
Сын: Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афимья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никандр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Федоров
Смерть
Неизвестно