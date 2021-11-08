Луцкая (Терентьева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкая (Терентьева) Анна Николаевна

Место рождения

Городок, Городокский район, Витебская область

Дата рождения

19.04.1943

Дата смерти

08.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1943

Отец: Терентьев Николай Федорович

Мать: Терентьева Мария Ивановна

Городок, Городокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луцкий Слава Васильевич

Бракосочетание
21.07.1962

Муж: Луцкий Слава Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1963

Дочь: Худякова (Луцкая) Тамара Славовна

Отец ребёнка: Луцкий Слава Васильевич

Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
27.05.1977

Дочь: Коваленко (Луцкая) Татьяна Славовна

Отец ребёнка: Луцкий Слава Васильевич

Смерть
08.11.2021

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