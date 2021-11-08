Луцкая (Терентьева) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1943
Дата смерти08.11.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
21.07.1962
Рождение ребёнка
23.06.1963
Дочь: Худякова (Луцкая) Тамара Славовна
Отец ребёнка: Луцкий Слава Васильевич
Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
27.05.1977
Дочь: Коваленко (Луцкая) Татьяна Славовна
Отец ребёнка: Луцкий Слава Васильевич
Смерть
08.11.2021