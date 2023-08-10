Марченко Тит Ильич
Место рожденияпос. Григорьевский
Дата рождения1913
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
пос. Григорьевский
Бракосочетание
09.01.1940
Томск, город Томск, Томская область
Бюро г.Томска управления НКВД ему 26 лет ей 28 лет
Бракосочетание
14.04.1941
пос. Григорьевский
ему 27 ей 18
Место жительства
Неизвестно
пос. Григорьевский
Смерть
?.08.1943