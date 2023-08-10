Марченко Тит Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Тит Ильич

Марченко Тит Ильич

Место рождения

пос. Григорьевский

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Марченко Илья Евгеньевич

Мать: Марченко Акулина Андреевна

пос. Григорьевский
Бракосочетание
09.01.1940

Жена: Марченко Мария Афонасьевна

Томск, город Томск, Томская область
Бюро г.Томска управления НКВД ему 26 лет ей 28 лет
Бракосочетание
14.04.1941

Жена: Евстафиевна Татьяна Астафьевна/Евстафиевна

пос. Григорьевский
ему 27 ей 18
Место жительства
Неизвестно
пос. Григорьевский
Смерть
?.08.1943