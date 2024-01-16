Колосова Матрона (Митродора) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Матрона (Митродора) Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1880

Дата смерти

16.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1880

Отец: Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
11.05.1907

Сын: Колосов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Колосов Георгий Яковлевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
16.01.1909

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Колосов Георгий Яковлевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
04.08.1912

Дочь: Сусанна Георгиевна

Отец ребёнка: Колосов Георгий Яковлевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
16.09.1918

Сын: Колосов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Колосов Георгий Яковлевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Георгий Яковлевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Смерть
16.01.1953
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