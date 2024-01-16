Колосова Матрона (Митродора) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1880
Дата смерти16.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1907
Сын: Колосов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Колосов Георгий Яковлевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
16.01.1909
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Колосов Георгий Яковлевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
04.08.1912
Дочь: Сусанна Георгиевна
Отец ребёнка: Колосов Георгий Яковлевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
16.09.1918
Отец ребёнка: Колосов Георгий Яковлевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Смерть
16.01.1953