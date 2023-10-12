Зоя
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Отец ребёнка: Захаров Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Захаров Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Захаров Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Захаров Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юля
Отец ребёнка: Захаров Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Иван Кузьмич