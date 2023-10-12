Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Отец ребёнка: Захаров Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Захаров Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Захаров Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Захаров Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юля

Отец ребёнка: Захаров Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Кузьмич

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