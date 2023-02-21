Митрофанова (Голубева) Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Голубева) Фаина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Генадевич

Отец ребёнка: Митрофанов Генадий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Генадевич

Отец ребёнка: Митрофанов Генадий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Генадий Алексеевич

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