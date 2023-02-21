Мартынова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1925
Дочь: Павлова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Мартынов Фёдор
Гремячево, Зарайск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно