Сабурова (Поздеева) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабурова (Поздеева) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поздеев Василий

Мать: Поздеева Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Сабуров Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Сабуров Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабуров Евгений

Смерть
Неизвестно
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