Сабурова (Поздеева) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поздеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Сабуров Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Сабуров Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабуров Евгений
Смерть
Неизвестно