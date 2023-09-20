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(Бабурина) Феклинья Михайловна
(Бабурина) Феклинья Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
?.01.1966
Пол
Женский
Отец
Михаил
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Михаил
Мать: не указана
Смерть
?.01.1966
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