(Бабурина) Феклинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабурина) Феклинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

?.01.1966

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Михаил

Мать: не указана

Смерть
?.01.1966
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