Пырышев Евграф Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырышев Евграф Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пырышев Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Пырышев Василий Евграфович

Мать ребёнка: Пырышева Татьяна

Выползово, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пырышев Михаил Евграфович

Мать ребёнка: Пырышева Татьяна

Выползова, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пырышева Полина Евграфовна

Мать ребёнка: Пырышева Татьяна

Выползово, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пырышева Татьяна

Смерть
Неизвестно
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