Пырышев Евграф Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пырышев Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пырышев Василий Евграфович
Мать ребёнка: Пырышева Татьяна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Пырышев Михаил Евграфович
Мать ребёнка: Пырышева Татьяна
Выползова, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пырышева Полина Евграфовна
Мать ребёнка: Пырышева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пырышева Татьяна
Смерть
Неизвестно