Губанова (Таганова) Анастасия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1922
Дата смерти28.09.1988
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1922
Рождение ребёнка
07.03.1950
Сын: Губанов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Губанов Анатолий
Рождение ребёнка
02.06.1953
Сын: Губанов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.09.1988