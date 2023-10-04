Губанова (Таганова) Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова (Таганова) Анастасия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1922

Дата смерти

28.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1922

Отец: Таганов Кузьма Павлович

Мать: Таганова Савина Иринья Лифановна

Рождение ребёнка
07.03.1950

Сын: Губанов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Губанов Анатолий

Рождение ребёнка
02.06.1953

Сын: Губанов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
28.09.1988
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