Шайкина Лариса Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайкина Лариса Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1976

Отец: Шайкин Геннадий Иванович

Мать: Палинова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.2002

Сын: Тращенко Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Тращенко Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тращенко Андрей Анатольевич

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