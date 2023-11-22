Шайкина Лариса Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1976
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1976
Отец: Шайкин Геннадий Иванович
Мать: Палинова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.2002
Сын: Тращенко Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Тращенко Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тращенко Андрей Анатольевич