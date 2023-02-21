Рачковская Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1978
Сын: Рачковский Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Рачковский Виктор Васильевич
Орловка, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.01.1980
Сын: Рачковский Павел Викторович
Отец ребёнка: Рачковский Виктор Васильевич