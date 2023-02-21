Рачковская Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачковская Тамара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1978

Сын: Рачковский Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Рачковский Виктор Васильевич

Орловка, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.01.1980

Сын: Рачковский Павел Викторович

Отец ребёнка: Рачковский Виктор Васильевич

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