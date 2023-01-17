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Мельников Кузьма Васильевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Мельников Василий Антонович

Мать: Мельникова Ефимия Федосеевна

Громково, Богородский, Московская область
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