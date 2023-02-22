Марков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Марков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Широкова Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Вера Николаевна
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне