Марков Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Марков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широкова Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Вера Николаевна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне
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