Тихонова Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1941

Дата смерти

14.07.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1966

Дочь: Исмагилова Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Тихонов Валерий Фёдорович

Рождение ребёнка
07.01.1971

Дочь: Тихонова Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Тихонов Валерий Фёдорович

Смерть
14.07.2018