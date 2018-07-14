Тихонова Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1941
Дата смерти14.07.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1966
Дочь: Исмагилова Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Тихонов Валерий Фёдорович
Рождение ребёнка
07.01.1971
Дочь: Тихонова Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Тихонов Валерий Фёдорович
Смерть
14.07.2018