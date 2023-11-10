Вересова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВересова Анна Тимофеевна

Вересова Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Вересов Тимофей Демидович

Мать: Вересова Анастасия Афанасьевна

Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close