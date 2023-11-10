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Вересова Анна Тимофеевна
Вересова Анна Тимофеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
1993
Пол
Женский
Отец
Вересов Тимофей Демидович
Мать
Вересова (Возможно Снопикова) Анастасия Афанасьевна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Вересов Тимофей Демидович
Мать:
Вересова Анастасия Афанасьевна
Смерть
1993
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