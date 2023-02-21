Руш Генрих (Генрих Якоб) Бернардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти22.08.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880 по 1905
Место жительства
По 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.08.1905