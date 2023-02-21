Руш Генрих (Генрих Якоб) Бернардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руш Генрих (Генрих Якоб) Бернардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

22.08.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1880 по 1905
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.08.1905
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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