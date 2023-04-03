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Юрцова Праскева Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 или 1801

Дата смерти

22.09.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 или 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1818

Сын: Юрин Петр Николаев

Отец ребёнка: Юрцов Николай Иванов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.11.1821

Дочь: Юрина Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Юрцов Николай Иванов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Юрина Дарья Николаева

Отец ребёнка: Юрцов Николай Иванов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1834

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрцов Николай Иванов

Смерть
22.09.1880
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