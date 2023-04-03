Юрцова Праскева Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 или 1801
Дата смерти22.09.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 или 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1818
Сын: Юрин Петр Николаев
Отец ребёнка: Юрцов Николай Иванов
Рождение ребёнка
22.11.1821
Дочь: Юрина Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Юрцов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Юрина Дарья Николаева
Отец ребёнка: Юрцов Николай Иванов
Рождение ребёнка
05.04.1834
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрцов Николай Иванов
Смерть
22.09.1880