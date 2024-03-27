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(Ахтямова) Кабира

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Саглуков Ахтям J2A-Y770R

Мать: Хакима

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Сатдаров Айнетдин Албут

Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.04.1871

Муж: Судияров Абдуссаттар

Уразовка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1872

Дочь: Бибихалифа

Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.05.1874

Сын: Абдулсатаров Бадретдин

Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Фавриза Бин Абдуссаттар Бин Савдияр

Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1886

Дочь: Фархизян

Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1888

Дочь: Фариха

Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1896

Сын: Сатдаров Абдулла

Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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