(Ахтямова) Кабира
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Саглуков Ахтям J2A-Y770R
Мать: Хакима
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар
Бракосочетание
02.04.1871
Муж: Судияров Абдуссаттар
Уразовка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1872
Дочь: Бибихалифа
Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар
Рождение ребёнка
08.05.1874
Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Фавриза Бин Абдуссаттар Бин Савдияр
Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар
Рождение ребёнка
05.03.1886
Дочь: Фархизян
Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар
Рождение ребёнка
05.07.1888
Дочь: Фариха
Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар
Рождение ребёнка
02.03.1896
Сын: Сатдаров Абдулла
Отец ребёнка: Судияров Абдуссаттар
Смерть
Неизвестно