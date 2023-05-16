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Põdder Peter
Põdder Peter
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.1822
Дата смерти
1822
Пол
Мужской
Отец
Педер Петр
1783 г.р.
Мать
Põder (Kõiv) Lotta
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1822
Отец:
Педер Петр
Мать:
Põder Lotta
Смерть
1822
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