Põdder Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Põdder Peter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1822

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1822

Отец: Педер Петр

Мать: Põder Lotta

Смерть
1822
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