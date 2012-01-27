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Баданина Анна Алексеевна
Баданина Анна Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.2012
Пол
Женский
Отец
Баданин Алексей Владимирович
1981 г.р.
Мать
Баданина (Ворожеина) Алла Валентиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2012
Отец:
Баданин Алексей Владимирович
Мать:
Баданина Алла Валентиновна
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