Шеркунов Прокопей Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеркунов Прокопей Терентьевич

Место рождения

Бучиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бучиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Шеркунова Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Южакова Дарья Васильевна

Бучиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Шеркунов Софрон Прокопьевич

Мать ребёнка: Южакова Дарья Васильевна

Бучиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Шеркунов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Южакова Дарья Васильевна

Бучиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шеркунов Борис Прокопьевич

Мать ребёнка: Южакова Дарья Васильевна

Бучиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Шеркунова Марья Прокопьевна

Мать ребёнка: Южакова Дарья Васильевна

Бучиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Южакова Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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