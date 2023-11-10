Шеркунов Прокопей Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Шеркунова Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Южакова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шеркунов Софрон Прокопьевич
Мать ребёнка: Южакова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шеркунов Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Южакова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шеркунов Борис Прокопьевич
Мать ребёнка: Южакова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Шеркунова Марья Прокопьевна
Мать ребёнка: Южакова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Южакова Дарья Васильевна
Смерть
Неизвестно