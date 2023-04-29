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Шакиров Линарр Вазиятович
Шакиров Линарр Вазиятович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.1988
Пол
Мужской
Отец
Шакиров Вазият
1957 г.р.
Мать
Шайхулина Венерия
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1988
Отец:
Шакиров Вазият
Мать:
Шайхулина Венерия
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