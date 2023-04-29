Шакиров Линарр Вазиятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакиров Линарр Вазиятович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1988

Отец: Шакиров Вазият

Мать: Шайхулина Венерия

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