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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Викторовна
Зеленогорск
Развод
Неизвестно
Жена: Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Викторовна