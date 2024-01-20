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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Викторовна

Зеленогорск
Развод
Неизвестно

Жена: Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Викторовна

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