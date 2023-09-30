Ахмедьяров Мурат Жексенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1963
Рождение ребёнка
12.05.1990
Сын: Ахмедьяров Нуржан Муратович
Мать ребёнка: Ахмедьярова Кунсулу Бопаевна
Рождение ребёнка
30.10.1996
Сын: Ахмедьяров Ринат Муратович
Мать ребёнка: Ахмедьярова Кунсулу Бопаевна
Рождение ребёнка
08.03.2001
Дочь: Ахмедьярова Гульжан Муратовна
Мать ребёнка: Ахмедьярова Кунсулу Бопаевна