Ахмедьяров Мурат Жексенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедьяров Мурат Жексенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1963

Отец: Ахмедьяров Жексен Ахмедьярович

Мать: Ахмедьярова Нуриля Шамкеновна

Рождение ребёнка
12.05.1990

Сын: Ахмедьяров Нуржан Муратович

Мать ребёнка: Ахмедьярова Кунсулу Бопаевна

Рождение ребёнка
30.10.1996

Сын: Ахмедьяров Ринат Муратович

Мать ребёнка: Ахмедьярова Кунсулу Бопаевна

Рождение ребёнка
08.03.2001

Дочь: Ахмедьярова Гульжан Муратовна

Мать ребёнка: Ахмедьярова Кунсулу Бопаевна

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