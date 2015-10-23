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Величко Виктория Владиславовна
Величко Виктория Владиславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.10.2015
Пол
Женский
Отец
Величко Владислав Игоревич
1995 г.р.
Мать
Величко (Аникина) Ирина Сергеевна
1998 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2015
Отец:
Величко Владислав Игоревич
Мать:
Величко Ирина Сергеевна
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