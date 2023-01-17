Рязановский Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязановский Иван Александрович

Рязановский Иван Александрович

avatar

Место рождения

Варнавино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.08.1869

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Варнавино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1869
Варнавино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1897
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
По 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1927
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1927
Кострома, город Кострома, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close