Петровская Галина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1916
Дата смерти27.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1916
Отец: Греков Роман
Мать: Петровская Вера
Рождение ребёнка
21.06.1942
Дочь: Голубцова Валентина Васильева
Отец ребёнка: Греков Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1944
Сын: Греков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Греков Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1944
Сын: Греков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Греков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2005