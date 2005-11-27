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Петровская Галина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1916

Дата смерти

27.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1916

Отец: Греков Роман

Мать: Петровская Вера

Рождение ребёнка
21.06.1942

Дочь: Голубцова Валентина Васильева

Отец ребёнка: Греков Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1944

Сын: Греков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Греков Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1944

Сын: Греков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Греков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Греков Василий Иванович

Смерть
27.11.2005
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