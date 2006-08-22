Пожилова Александра Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожилова Александра Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1931

Дата смерти

22.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1963

Дочь: Сорокина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Пожилов Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1965

Дочь: Кукина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Пожилов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожилов Василий Иванович

Смерть
22.08.2006
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