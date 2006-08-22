Пожилова Александра Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1931
Дата смерти22.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1963
Дочь: Сорокина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Пожилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1965
Дочь: Кукина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Пожилов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.2006