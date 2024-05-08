Вильман Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922
Отец: Вильман Пётр Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1952
Сын: Радаев (Вильман) Владимир Борисович
Мать ребёнка: Мансурова Ася Закижановна
Рождение ребёнка
29.08.1958
Дочь: Вильман Галина Борисовна
Мать ребёнка: Мансурова Ася Закижановна
Смерть
Неизвестно