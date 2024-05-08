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Вильман Борис Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922

Отец: Вильман Пётр Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мансурова Ася Закижановна

Рождение ребёнка
19.04.1952

Сын: Радаев (Вильман) Владимир Борисович

Мать ребёнка: Мансурова Ася Закижановна

Рождение ребёнка
29.08.1958

Дочь: Вильман Галина Борисовна

Мать ребёнка: Мансурова Ася Закижановна

Смерть
Неизвестно

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