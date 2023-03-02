Иванова (Васильева) Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1934
Дата смерти09.08.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1934
Отец: Васильев Степан Васильевич
Мать: Васильева Татьяна
Рождение ребёнка
30.10.1957
Рождение ребёнка
13.04.1959
Рождение ребёнка
05.04.1962
Сын: Иванов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Иванов Семён Андреевич
Рождение ребёнка
27.04.1967
Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.08.1984