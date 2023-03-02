Иванова (Васильева) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Васильева) Елизавета Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1934

Дата смерти

09.08.1984

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

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1962 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1934

Отец: Васильев Степан Васильевич

Мать: Васильева Татьяна

Рождение ребёнка
30.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Семён Андреевич

Рождение ребёнка
13.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Семён Андреевич

Рождение ребёнка
05.04.1962

Сын: Иванов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Иванов Семён Андреевич

Рождение ребёнка
27.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Семён Андреевич

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.08.1984
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