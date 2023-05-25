Зимирев Прокопий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зимирев Илья
Мать: Зимирева Агния
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зимирев Александр Прокопиевич
Мать ребёнка: Петашихина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа
Мать ребёнка: Семушина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Семушина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимирева Ангелина
Мать ребёнка: Семушина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Петашихина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Петашихина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семушина Вера
Смерть
Неизвестно