Зимирев Прокопий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимирев Прокопий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зимирев Илья

Мать: Зимирева Агния

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зимирев Александр Прокопиевич

Мать ребёнка: Петашихина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа

Мать ребёнка: Семушина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Семушина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимирева Ангелина

Мать ребёнка: Семушина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Петашихина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Петашихина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семушина Вера

Смерть
Неизвестно