Пышкина Ираида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1897
Дата смерти24.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1897
Отец: Пышкин Федор Степанович
Мать: Александра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Рогожина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Рогожин Михаил Тимофеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.1925
Отец ребёнка: Рогожин Михаил Тимофеевич
Смерть
24.03.1986