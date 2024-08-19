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Пышкина Ираида Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1897

Дата смерти

24.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1897

Отец: Пышкин Федор Степанович

Мать: Александра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогожин Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Рогожина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Рогожин Михаил Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.1925

Сын: Рогожин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Рогожин Михаил Тимофеевич

Смерть
24.03.1986

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