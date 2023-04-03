Рождественская Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1989
Дочь: Олеся Александровна
Отец ребёнка: Рождественский Александр Викторович
Рождение ребёнка
28.06.1992
Сын: Рождественский Александр Александрович
Отец ребёнка: Рождественский Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область