Рождественская Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1989

Дочь: Олеся Александровна

Отец ребёнка: Рождественский Александр Викторович

Рождение ребёнка
28.06.1992

Сын: Рождественский Александр Александрович

Отец ребёнка: Рождественский Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рождественский Александр Викторович

Место жительства
Неизвестно
Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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