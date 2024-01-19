Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Костенко (Шелайкина) Галина Дмитриевна
Костенко (Шелайкина) Галина Дмитриевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Шелаево
, Валуйский, Белгородская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шелайкин Дмитрий Семенович
1938 г.р.
Мать
Шелайкина Валентина Борисовна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шелайкин Дмитрий Семенович
Мать:
Шелайкина Валентина Борисовна
Шелаево
, Валуйский, Белгородская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия