Костенко (Шелайкина) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко (Шелайкина) Галина Дмитриевна

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелайкин Дмитрий Семенович

Мать: Шелайкина Валентина Борисовна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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