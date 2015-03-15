Грабовский Болислав (Борис) Альбинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1925
Дата смерти15.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1925
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грабовская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
14.06.1961
Дочь: Грабовская Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Грабовская Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.2015