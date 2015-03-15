Грабовский Болислав (Борис) Альбинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грабовский Болислав (Борис) Альбинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1925

Дата смерти

15.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1925

Отец: не указан

Мать: Грабовская Юзефа Шимоновна

Рождение ребёнка
20.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грабовская Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.1961

Дочь: Грабовская Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Грабовская Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грабовская Любовь Васильевна

Смерть
15.03.2015
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