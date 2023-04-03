Красных Федул (Фадей) Авимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красных Федул (Фадей) Авимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Красных Авим Федотович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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