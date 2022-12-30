Боронос (Вихрева) Людмила Аленсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боронос (Вихрева) Людмила Аленсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1942

Дата смерти

30.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1942

Отец: Вихрев Алексей Константинович

Мать: Вихрева Серафима Акимовна

Рождение ребёнка
21.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боронос Борис Семенович

г. Ангарск Иркутской области
Рождение ребёнка
20.02.1975

Дочь: Полуэктова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Боронос Борис Семенович

г. Ангарск Иркутской области
Рождение ребёнка
05.01.1977

Сын: Боронос Семен Борисович

Отец ребёнка: Боронос Борис Семенович

г. Ангарск Иркутской области
Смерть
30.12.2022
г. Ангарск Иркутской области