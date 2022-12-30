Боронос (Вихрева) Людмила Аленсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1942
Дата смерти30.12.2022
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1942
Рождение ребёнка
21.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боронос Борис Семенович
г. Ангарск Иркутской области
Рождение ребёнка
20.02.1975
Дочь: Полуэктова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Боронос Борис Семенович
г. Ангарск Иркутской области
Рождение ребёнка
05.01.1977
Отец ребёнка: Боронос Борис Семенович
г. Ангарск Иркутской области
Смерть
30.12.2022
г. Ангарск Иркутской области