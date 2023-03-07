Ошурков Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошурков Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Ошурков Алексей Федорович

Мать: Ошуркова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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