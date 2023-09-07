Кислицина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицина Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кислицин Николай

Отец ребёнка: Кислицин Яков

Лавринской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кислицин Георгий

Отец ребёнка: Кислицин Яков

Лавринской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кислицин Иван

Отец ребёнка: Кислицин Яков

Лавринской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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