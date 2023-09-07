Кислицина Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кислицин Николай
Отец ребёнка: Кислицин Яков
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кислицин Георгий
Отец ребёнка: Кислицин Яков
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кислицин Иван
Отец ребёнка: Кислицин Яков
Смерть
Неизвестно