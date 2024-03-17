Шишелова (Вокуева) Павла Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишелова (Вокуева) Павла Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Вокуев Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Шишелова Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Шишелов Семён Герасимович

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шишелова Вера Семёновна

Отец ребёнка: Шишелов Семён Герасимович

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Шишелова Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Шишелов Семён Герасимович

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
21.09.1936

Дочь: Шишелова Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Шишелов Семён Герасимович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Шишелова Агафья Семёновна

Отец ребёнка: Шишелов Семён Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишелов Семён Герасимович

Смерть
Неизвестно
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