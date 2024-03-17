Шишелова (Вокуева) Павла Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Вокуев Евсей
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Шишелова Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Шишелов Семён Герасимович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шишелова Вера Семёновна
Отец ребёнка: Шишелов Семён Герасимович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Шишелова Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Шишелов Семён Герасимович
Рождение ребёнка
21.09.1936
Дочь: Шишелова Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Шишелов Семён Герасимович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Шишелова Агафья Семёновна
Отец ребёнка: Шишелов Семён Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно