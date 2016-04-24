Белкина (Шляпужникова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1924
Дата смерти24.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1924
Бракосочетание
27.01.1943
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Белкин Иван Архипович
Рождение ребёнка
26.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белкин Иван Архипович
Рождение ребёнка
06.09.1956
Отец ребёнка: Белкин Иван Архипович
Награда
08.04.1970
За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
Награда
09.11.1993
За доблестный труд в великой отечественной войне 1941-1945 гг.
Смерть
24.04.2016
Москва, город федерального значения Москва