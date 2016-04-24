Белкина (Шляпужникова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Шляпужникова) Анна Васильевна

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

31.01.1924

Дата смерти

24.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1924

Отец: Шляпужников Василий Захарович

Мать: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
27.01.1943

Муж: Белкин Иван Архипович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Белкин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Архипович

Рождение ребёнка
26.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белкин Иван Архипович

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
06.09.1956

Сын: Белкин Виталий Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Архипович

Награда
08.04.1970
Донской, город Донской, Тульская область
За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
Награда
09.11.1993
Донской, город Донской, Тульская область
За доблестный труд в великой отечественной войне 1941-1945 гг.
Смерть
24.04.2016
Москва, город федерального значения Москва
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