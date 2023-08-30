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Лобанова Татиана Никулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Лобанов Софон Аксёнов

Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров

Рождение ребёнка
1831

Сын: Лобанов Ефим Аксёнов

Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров

Рождение ребёнка
18.01.1841

Дочь: Ксения Аксёнова

Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евгения Аксёнова

Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лобанов Иван Аксёнов

Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Лобанов Тимофей Аксёнов

Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров

Место жительства
Неизвестно
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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