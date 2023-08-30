Лобанова Татиана Никулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лобанов Ефим Аксёнов
Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров
Рождение ребёнка
18.01.1841
Дочь: Ксения Аксёнова
Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евгения Аксёнова
Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лобанов Иван Аксёнов
Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно