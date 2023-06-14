Шахмухаметов Шариф Ахметжанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1950
Дочь: Зинченко Альбина Шарифовна
Мать ребёнка: Шахмухаметова Таисья Павловна
Рождение ребёнка
04.03.1955
Дочь: Виноградова Наталья Шарифовна
Мать ребёнка: Шахмухаметова Таисья Павловна
Смерть
Неизвестно