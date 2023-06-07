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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агапия Семенова

Отец ребёнка: Семен Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.203, оп. 747, д.1773 (1858г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского уезда М.губ. 1858 года, №15
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Мельников Дмитрий Семенов

Отец ребёнка: Семен Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Мельников Сергей Семенов

Отец ребёнка: Семен Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Степан Семенов

Отец ребёнка: Семен Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-д Вейденгаммер
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от водянки | ф.203, оп.780, д. 3449 (1902) Метрическая книга Рузского уезда села Васильевского | Метрическая книга Рузского уезда села Васильевского церкви Богородицерождественской