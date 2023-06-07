Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агапия Семенова
Отец ребёнка: Семен Алексеев
ф.203, оп. 747, д.1773 (1858г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского уезда М.губ. 1858 года, №15
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Мельников Дмитрий Семенов
Отец ребёнка: Семен Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Семен Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семен Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Алексеев
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-д Вейденгаммер
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от водянки | ф.203, оп.780, д. 3449 (1902) Метрическая книга Рузского уезда села Васильевского | Метрическая книга Рузского уезда села Васильевского церкви Богородицерождественской