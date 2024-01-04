Козлова - Ляхова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова - Ляхова Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Козлов Андрей Алексеевич

Мать: Козлова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ляхов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бербер Лилия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Сын: Ляхов Лев Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхов Николай

Смерть
1989
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