Козлова - Ляхова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Козлов Андрей Алексеевич
Мать: Козлова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бербер Лилия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ляхов Лев Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляхов Николай
Смерть
1989